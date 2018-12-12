Президент Алиев принял в Баку главу генштаба РФ Герасимова

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в среду в Баку принял главу генштаба вооруженных сил России Валерия Герасимова, сообщает сайт главы государства.

Как сообщалось ранее, В.Герасимов встретится с главнокомандующим объединёнными силами НАТО в Европе (SACEUR) Кертисом Скапаротти в столице Азербайджана 12 декабря.

Ф.Исазаде