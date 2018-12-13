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ТЭК 13.12.2018 20:06

Нефть перешла к росту на данных о сокращении запасов в Кушинге, Brent у $60 за баррель

Цены на нефть эталонных марок перешли от снижения к росту в ходе торгов в четверг на сигналах сокращения запасов нефти на американском терминале в Кушинге.

Февральские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:40 МСК подорожали на $0,17 (0,28%) - до $60,32 за баррель.

Стоимость фьючерса на WTI на январь на сессии на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) повысились к этому времени на $0,2 (0,39%) - до $51,35 за баррель.

Как свидетельствуют данные аналитической компании Genscape, запасы нефти на терминале в Кушинге за неделю, завершившуюся 11 декабря, уменьшились на 822 тыс. баррелей. На этом терминале, расположенном в штате Окалахома, хранится нефть, торгуемая на бирже NYMEX.

Тем временем опубликованные в среду данные министерства энергетики США о коммерческих запасах нефти показали их сокращение на 1,21 млн баррелей за неделю, тогда как ранее Американский институт нефти (API) сообщил о падении на 10,2 млн баррелей.

Ранее цены на нефть снижались на отчете Международного энергетического агентства (МЭА), в котором отмечается, что пока слишком рано говорить, будет ли эффективной новая сделка ОПЕК+.

"Объявленное на прошлой неделе сокращение добычи может в определенной степени поспособствовать восстановлению баланса на мировом рынке, однако вероятность существенного избытка предложения сохраняется", - говорится в сообщении МЭА.

По оценке аналитика PVM Тамаша Варги, объявленное ОПЕК+ "сокращение добычи делает баланс спроса и предложения менее "медвежьим", но не делает его "бычьим".

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Тэги: МИР, НЕФТЬ, ЦЕНА, ВЕЧЕР


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]