В Париже опровергают заявления ИГ о его связях со страсбургским стрелком

Глава МВД Франции Кристоф Кастанер опроверг утверждения террористической группировки "Исламское государство" о том, что подозреваемый в нападении в Страсбурге 29-летний Шериф Шекат был ее "солдатом".

"Абсолютно конъюнктурное заявление ИГ ничего не меняет", - приводят французские СМИ слова К.Кастанера.

По его словам, Франция имеет дело "с человеком (Ш.Шекатом - ИФ), поглощенным злом".

Сотрудники полиции Франции застрелили в четверг вечером Ш.Шеката, подозреваемого в нападении на прохожих в Страсбурге ранее на этой неделе.

Стрельба в Страсбурге произошла во вторник вечером. По последним данным, жертвами стали три человека. Еще около десяти получили ранения. Позже ИГ взяла на себя ответственность за атаку.