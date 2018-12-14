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Дальнее зарубежье 14.12.2018 16:23

В Париже опровергают заявления ИГ о его связях со страсбургским стрелком

Глава МВД Франции Кристоф Кастанер опроверг утверждения террористической группировки "Исламское государство" о том, что подозреваемый в нападении в Страсбурге 29-летний Шериф Шекат был ее "солдатом".

"Абсолютно конъюнктурное заявление ИГ ничего не меняет", - приводят французские СМИ слова К.Кастанера.

По его словам, Франция имеет дело "с человеком (Ш.Шекатом - ИФ), поглощенным злом".

Сотрудники полиции Франции застрелили в четверг вечером Ш.Шеката, подозреваемого в нападении на прохожих в Страсбурге ранее на этой неделе.

Стрельба в Страсбурге произошла во вторник вечером. По последним данным, жертвами стали три человека. Еще около десяти получили ранения. Позже ИГ взяла на себя ответственность за атаку.

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Тэги: ФРАНЦИЯ, МВД, ИГ, ОПРОВЕРЖЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]