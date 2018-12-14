В Париже опровергают заявления ИГ о его связях со страсбургским стрелком

Глава МВД Франции Кристоф Кастанер опроверг утверждения террористической группировки "Исламское государство" о том, что подозреваемый в нападении в Страсбурге 29-летний Шериф Шекат был ее "солдатом".
"Абсолютно конъюнктурное заявление ИГ ничего не меняет", - приводят французские СМИ слова К.Кастанера.
По его словам, Франция имеет дело "с человеком (Ш.Шекатом - ИФ), поглощенным злом".
Сотрудники полиции Франции застрелили в четверг вечером Ш.Шеката, подозреваемого в нападении на прохожих в Страсбурге ранее на этой неделе.
Стрельба в Страсбурге произошла во вторник вечером. По последним данным, жертвами стали три человека. Еще около десяти получили ранения. Позже ИГ взяла на себя ответственность за атаку.
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»