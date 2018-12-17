Банки в Азербайджане в январе-октябре увеличили активы на 6%, капитализацию – на 12,5% - регулятор

Суммарные активы банковской системы Азербайджана на 31 октября 2018 года составляют 29 млрд 690,2 млн. манатов, отмечается в данных Палаты по надзору за финансовыми рынками (MBNP).
Как сообщалось ранее, на 1 января 2018 года активы банков в Азербайджане составляли 27 млрд 921 млн манатов. Таким образом, за январь-октябрь 2018 года активы банков увеличились на 6,3%.
Кредитный портфель банков на 31 октября составляет 11 млрд 889,2 млн манатов (рост в январе-октябре 2018 года на 4,9% - ИФ).
Суммарная капитализация банков в Азербайджане на 31 октября 2018 года составляет 4 млрд 172 млн манатов (рост на 12,5%).
Обязательства банков на начало ноября 2018 года составляют 25 млрд 518,2 млн манатов (рост на 5,4%). В том числе обязательства перед Центральным банком составили 394,6 млн манатов (спад на 22,3%).
На 31 октября 2018 года в Азербайджане лицензию на деятельность имеют 30 банков, в том числе в 15 банках имеется иностранный капитал.
В целом, на конец октября 2018 года банки имеют 508 филиалов и 140 отделений.
В банковском секторе Азербайджана работают 17 тыс. 211 человек (рост за 10 месяцев на 6,4%).
А.Мамедов
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»