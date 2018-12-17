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Финансы 17.12.2018 15:24

Банки в Азербайджане в январе-октябре увеличили активы на 6%, капитализацию – на 12,5% - регулятор

Суммарные активы банковской системы Азербайджана на 31 октября 2018 года составляют 29 млрд 690,2 млн. манатов, отмечается в данных Палаты по надзору за финансовыми рынками (MBNP).

Как сообщалось ранее, на 1 января 2018 года активы банков в Азербайджане составляли 27 млрд 921 млн манатов. Таким образом, за январь-октябрь 2018 года активы банков увеличились на 6,3%.

Кредитный портфель банков на 31 октября составляет 11 млрд 889,2 млн манатов (рост в январе-октябре 2018 года на 4,9% - ИФ).

Суммарная капитализация банков в Азербайджане на 31 октября 2018 года составляет 4 млрд 172 млн манатов (рост на 12,5%).

Обязательства банков на начало ноября 2018 года составляют 25 млрд 518,2 млн манатов (рост на 5,4%). В том числе обязательства перед Центральным банком составили 394,6 млн манатов (спад на 22,3%).

На 31 октября 2018 года в Азербайджане лицензию на деятельность имеют 30 банков, в том числе в 15 банках имеется иностранный капитал.

В целом, на конец октября 2018 года банки имеют 508 филиалов и 140 отделений.

В банковском секторе Азербайджана работают 17 тыс. 211 человек (рост за 10 месяцев на 6,4%).

А.Мамедов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: БАНКИ, АКТИВЫ, КАПИТАЛ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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