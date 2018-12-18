Лавров, Зариф и Чавушоглу обсуждают в Женеве формирование Конституционного комитета Сирии

Переговоры глав МИД России, Ирана и Турции по формированию Конституционного комитета Сирии начались во вторник в Женеве.

Как ожидается, глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров и его коллеги Джавад Зариф и Мевлют Чавушоглу окончательно согласуют состав Конституционного комитета.

Во встрече также должен принять участие спецпосланник генсека ООН по Сирии Стаффан де Мистура, которому будет представлен согласованный список участников. На этой неделе С.де Мистура доложит о результатах Совету Безопасности ООН.