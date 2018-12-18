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Дальнее зарубежье 18.12.2018 17:02

Глава МВД Франции встретится с членами профсоюзов полиции, призывающих к забастовке

Министр внутренних дел Франции Кристоф Кастанер во вторник примет делегацию членов профсоюзов сотрудников полиции, сообщают местные СМИ.

Такое решение главы МВД страны последовало после того, как ранее ряд профсоюзов полицейских призвал устроить забастовку и потребовать улучшения условий труда и вознаграждений.

"У нас нескончаемые смены, которые иногда доходят до 16 часов, в течение 14 из которых мы не можем ни поесть, ни попить", - приводит телеканал БФМ-ТВ слова сотрудника полиции по имени Николя.

В частности, недовольство стражей порядка вызвано продолжительными дежурствами по субботам из-за продолжающихся уже более месяца акций протеста "желтых жилетов".

Кроме того, 20 декабря депутаты Национального собрания должны принять закон о бюджете на 2019 год, выделяемом на французские силы безопасности, в частности, на полицию. Он предусматривает уменьшение на 62 млн евро средств, выделяемых на расходы Национальной полиции.

В середине ноября во Франции начались масштабные акции протеста против повышения цен на топливо. Акции организовывались движением "желтые жилеты" и традиционно проводятся по субботам. Изначально "желтые жилеты" протестовали против планов по повышению цен на бензин, однако со временем движение стало выражать недовольство действиями властей в целом - особенно - недостаточной, с их точки зрения, помощью государства наименее обеспеченным гражданам.

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Тэги: ФРАНЦИЯ, МВД, ПОЛИЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]