Глава МВД Франции встретится с членами профсоюзов полиции, призывающих к забастовке

Министр внутренних дел Франции Кристоф Кастанер во вторник примет делегацию членов профсоюзов сотрудников полиции, сообщают местные СМИ.
Такое решение главы МВД страны последовало после того, как ранее ряд профсоюзов полицейских призвал устроить забастовку и потребовать улучшения условий труда и вознаграждений.
"У нас нескончаемые смены, которые иногда доходят до 16 часов, в течение 14 из которых мы не можем ни поесть, ни попить", - приводит телеканал БФМ-ТВ слова сотрудника полиции по имени Николя.
В частности, недовольство стражей порядка вызвано продолжительными дежурствами по субботам из-за продолжающихся уже более месяца акций протеста "желтых жилетов".
Кроме того, 20 декабря депутаты Национального собрания должны принять закон о бюджете на 2019 год, выделяемом на французские силы безопасности, в частности, на полицию. Он предусматривает уменьшение на 62 млн евро средств, выделяемых на расходы Национальной полиции.
В середине ноября во Франции начались масштабные акции протеста против повышения цен на топливо. Акции организовывались движением "желтые жилеты" и традиционно проводятся по субботам. Изначально "желтые жилеты" протестовали против планов по повышению цен на бензин, однако со временем движение стало выражать недовольство действиями властей в целом - особенно - недостаточной, с их точки зрения, помощью государства наименее обеспеченным гражданам.
Азербайджанская Khan-El вскоре начнет экспорт фундука в ОАЭ
Президент Алиев утвердил соглашение по маршруту Лапис Лазули
Президент Азербайджана утвердил соглашение с Чили по устранению виз для обладателей дипломатических и служебных паспортов
Азербайджан и Грузия обсудили строительство дуплексной линии электропередачи мощностью 330 кВт
Строительство нового газопровода в Румынии профинансируют по "плану Юнкера"
Милли меджлис принял в I чтении законопроект «Об общем образовании»
CBS лишила своего экс-директора Лесли Мунвза выходного пособия в $120 млн
Президент Азербайджана открыл после реконструкции 3-ий корпус Национального музея искусств
ИВ Сумгайыта направит около 2,5 млн манатов на установку новых лифтов фирмы Otis
ГААД получит около 3 млн манатов на строительство автодороги в Кюрдямирском районе
ИВ Хачмаза направит около 540 тыс. манатов на ремонт кровли многоквартирных домов
ЧБТР рассматривает возможность выдачи манатных кредитов в Азербайджане
Новые международные инвесторы в составе акционеров AccessBank
Активизация переговоров по Карабаху может произойти в январе 2019 года
Банк Республика провел тренинг для женщин-предпринимателей.
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»