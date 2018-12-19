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Дальнее зарубежье 19.12.2018 18:29

Китай после учреждения в США космического командования выступил против милитаризации космоса

Китай выступает за мирное использование космоса и не поддерживает его превращение в потенциальное поле боя, сообщают в среду западные СМИ со ссылкой на официального представителя МИД Китая Хуа Чуньин.

"Китай неизменно предлагал мирное использование космоса и выступает против использования космоса в военных целях и космической гонки вооружений", - заявила Хуа Чуньин.

"Мы против дальнейшего превращения космоса в поле боя", - добавила она.

Президент США Дональд Трамп в минувший вторник подписал указ о создании космического командования, структуры в составе Пентагона, к которой перейдет полный контроль над военными операциями в космосе.

Кроме того, в июне этого года Д.Трамп поручил Пентагону приступить к формированию военно-космических сил США как дополнительного рода войск. В свою очередь вице-президент США Майк Пенс сообщил, что США планируют сформировать новое подразделение вооруженных сил к 2020 году. По его словам, это позволит Вашингтону доминировать в космосе и противостоять растущим угрозам, исходящим от России и Китая.

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Тэги: КИТАЙ, США, КОСМОС, МИЛИТАРИЗАЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]