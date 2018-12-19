Китай после учреждения в США космического командования выступил против милитаризации космоса

Китай выступает за мирное использование космоса и не поддерживает его превращение в потенциальное поле боя, сообщают в среду западные СМИ со ссылкой на официального представителя МИД Китая Хуа Чуньин.

"Китай неизменно предлагал мирное использование космоса и выступает против использования космоса в военных целях и космической гонки вооружений", - заявила Хуа Чуньин.

"Мы против дальнейшего превращения космоса в поле боя", - добавила она.

Президент США Дональд Трамп в минувший вторник подписал указ о создании космического командования, структуры в составе Пентагона, к которой перейдет полный контроль над военными операциями в космосе.

Кроме того, в июне этого года Д.Трамп поручил Пентагону приступить к формированию военно-космических сил США как дополнительного рода войск. В свою очередь вице-президент США Майк Пенс сообщил, что США планируют сформировать новое подразделение вооруженных сил к 2020 году. По его словам, это позволит Вашингтону доминировать в космосе и противостоять растущим угрозам, исходящим от России и Китая.