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Регион 19.12.2018 16:10

Армения выстраивает свои международные отношения на основе суверенного равенства - МИД

Армения не намерена выстраивать свои отношения ни с одной страной мира в ущерб отношениям с другими странами, заявила "Интерфаксу" в среду пресс-секретарь МИД Армении Анна Нагдалян.

"Армения последовательно выстраивает свои международные отношения по принципу суверенного равноправия. Мы не выстраиваем отношения с одной страной за счет других или в ущерб отношениям с другими странами. Этот подход и впредь будет лежать в основе нашей внешней политики", - сказала А.Нагдалян.

Ранее замглавы МИД РФ Григорий Карасин заявил журналистам, что Москва рассчитывает, что новое руководство Армении будет противостоять давлению со стороны США.

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Тэги: АРМЕНИЯ, МИД, МИР, ОТНОШЕНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]