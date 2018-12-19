Армения выстраивает свои международные отношения на основе суверенного равенства - МИД

Армения не намерена выстраивать свои отношения ни с одной страной мира в ущерб отношениям с другими странами, заявила "Интерфаксу" в среду пресс-секретарь МИД Армении Анна Нагдалян.

"Армения последовательно выстраивает свои международные отношения по принципу суверенного равноправия. Мы не выстраиваем отношения с одной страной за счет других или в ущерб отношениям с другими странами. Этот подход и впредь будет лежать в основе нашей внешней политики", - сказала А.Нагдалян.

Ранее замглавы МИД РФ Григорий Карасин заявил журналистам, что Москва рассчитывает, что новое руководство Армении будет противостоять давлению со стороны США.