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Дальнее зарубежье 24.12.2018 15:42

Пакистанский суд приговорил бывшего премьер-министра к семи годам тюрьмы

Суд в Исламабаде в понедельник вынес приговор бывшему премьер-министру Пакистана Навазу Шарифу по обвинению в коррупции, экс-глава кабмина приговорен к семи годам тюремного заключения, сообщает агентство Associated Press.

Приговор Н.Шарифу связан с обвинениями в том, что он владеет активами, значительно превышающими его доходы.

Бывший премьер имеет право на апелляцию по вынесенному приговору.

При этом суд снял с Н.Шарифа обвинения, по которым в июле экс-премьер был приговорен к 10-летнему тюремному сроку. Второе дело было связано с покупкой дорогостоящих апартаментов в Лондоне.

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Тэги: ПАКИСТАН, ЭКС/ПРЕМЬЕР, ПРИГОВОР


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]