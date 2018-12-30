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Дальнее зарубежье 30.12.2018 19:49

Ким Чен Ын рассказал в письме южнокорейскому президенту о стремлении к миру

Лидер КНДР Ким Чен Ын отправил письмо президенту Южной Кореи Мун Чжэ Ину, в котором выразил намерение продолжать идти по пути становления мира на Корейском полуострове, сообщает в воскресенье агентство "Ренхап".

"Председатель Ким направил персональное письмо президенту Муну сегодня. В письме он передал теплые поздравления с окончанием 2018 года, а также заявил о намерении двигаться вместе в имя мира и процветания Корейского полуострова", - заявил представитель канцелярии южнокорейского президента Ким Ый Гём.

Также лидер КНДР выразил разочарование в связи с тем, что он не исполнил обещание и не приехал в Сеул в 2018 году, и рассказал о желании часто встречаться с Мун Чжэ Ином в 2019 году.

"Председатель Ким ясно дал понять, что он хочет встречаться с президентом Муном часто и в 2019 году, чтобы продвигаться в обсуждении мира и стабильности, и выразил желание совместно решить вопрос денуклеаризации Корейского полуострова", - заявил южнокорейский представитель.

Южная Корея ожидала, что визит северокорейского лидера в Сеул состоится в 2018 году, однако этого не произошло.

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Тэги: КНДР, ЮЖКОРЕЯ, ПИСЬМО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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