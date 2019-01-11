В Баку расценили заявление Захаровой как провокационное и антиазербайджанское - МИД

Официальный Баку расценивает заявление официального представителя МИД РФ Марии Захаровой о недопуске российских граждан армянского происхождения на территорию Азербайджана как провокационное и антиазербайджанское, но считает, что оно не окажет негативного влияния на связи между Азербайджаном и Россией, заявила руководитель пресс-службы МИД Азербайджана Лейла Абдуллаева.

«Азербайджан всегда открыт для граждан России. Только в 2018 году 880 тысяч российских граждан посетили нашу страну, и с их стороны не поступало жалоб по затрагиваемому вопросу. Подавляющее большинство граждан России остались довольны своим визитом и выразили благодарность за гостеприимство», - отмечается в комментарии Л.Абдуллаевой, распространенного в пятницу.

По ее словам, среди посещавших были и граждане России армянского происхождения. «В то же время не только граждане России армянского происхождения, а также граждане Армении участвовали в международных мероприятиях, спортивных соревнованиях и культурных событиях, проводимых в Азербайджане, и у них не было никаких проблем», - отметила она.

Л.Абдуллаева подчеркнула, что Министерство иностранных дел РФ прекрасно осведомлено, что на протяжении многих лет Армения проводит политику агрессии против Азербайджана, в результате которой были оккупированы Нагорно-Карабахский регион Азербайджана и семь прилегающих к нему административных районов, более одного миллиона человек подверглись этнической чистке и стали беженцами и вынужденными переселенцами.

«Азербайджан известен во всем мире как центр мультикультурализма. Азербайджан, в отличие от Армении – многонациональное государство. Представители многих народов, в том числе и армянского, совместно проживают в условиях мира и согласия в Азербайджане. В настоящее время в нашей стране проживает более 30 000 граждан Азербайджана армянского происхождения», - отметила она.

По ее словам, к сожалению М.Захарова не впервые выступает с заявлениями, противоречащими духу двусторонних стратегических отношений. «На фоне развития азербайджано-российских связей данное заявление и попытки раздуть какой-то частный случай, вырвав его из общего контекста, являются очередным проявлением обозначенной нами общей тенденции. По-видимому, возникновение в последнее время серьезных проблем в армяно-российских отношениях и, напротив, успешное развитие азербайджано-российских отношений (только в минувшем году президенты двух стран встречались 6 раз) всерьез беспокоит отдельных лиц в МИД России. Представитель МИД России заявила, что "азербайджанская сторона пообещала, что эта ситуация будет исправлена". Мы решительно опровергаем это. Азербайджано-российские отношения основаны на равноправии, и выражение «исправят ситуацию» противоречит сути равноправных двусторонних отношений», - подчеркивает глава пресс-службы МИД.

Л.Абдуллаева убеждена, что «очередное провокационное и антиазербайджанское заявление официального представителя МИД России не окажет негативного влияния на связи между Азербайджаном и Россией». «Азербайджано-российские отношения определяются не внешнеполитическими ведомствами, а президентами Азербайджана и России, и обе стороны весьма заинтересованы в развитии этих отношений и прилагают усилия в этом направлении», - отметила она.

А.Азизов