Израильские ВВС нанесли ракетный удар по району международного аэропорта сирийский столицы - СМИ

Ракетный удар израильских ВВС по пригороду Дамаска в районе международного аэропорта привел к некоторым разрушениям, однако жертв удалось избежать, сообщают в субботу сирийские СМИ.
По сообщениям источников СМИ, самолеты ВВС Израиля с юга от сирийской столицы выпустили несколько ракет, большинство из которых были сбиты силами противовоздушной обороны Сирии.
По информации СМИ, ракетная атака, которая началась около полуночи, не повлияла на работу аэропорта, который продолжает действовать в обычном режиме.
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»