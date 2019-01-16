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Происшествия 16.01.2019 19:00

SOCAR эвакуировала около 2,5 тыс. нефтяников из-за ухудшения погодных условий на море

Компания SOCAR (Госнефтекомпания Азербайджана, ГНКАР) эвакуировала около 2500 нефтяников в связи с предстоящим ухудшением погодных условий, сообщается в информации, опубликованной на сайте компании.

«В связи с резким ухудшением погоды 17 января SOCAR максимально усилила меры безопасности. За исключением работников, требующихся на дежурстве на случай возникновения аварии на производстве, все остальные сотрудники эвакуированы с моря на берег. Перевозка на берег около 2500 нефтяников воздушным и морским транспортом уже завершена», - отмечается в информации.

По данным SOCAR, в связи с предстоящим ухудшением погоды также проведена просветительская работа, максимально прекращена работа в открытых условиях и организовано дежурство в нужных сферах.

«Кроме того, в связи с возможнми ЧС, с другими организациями и структурами поддерживается постоянная связь, текущая ситуация находится под контролем. На всех морских нефтегазовых месторождениях осуществляется дежурство со стороны судов и кораблей противопожарной охраны МЧС», - подчеркивается в сообщении.

По информации Национального департамента гидрометеорологии Минэкологии и природных ресурсов, в связи с приближением Средиземноморского циклона в ночь с 16 на 17 января в Азербайджане ожидается резкое ухудшение погодных условий. В Баку и на Абшероне ожидается сильный северо-западный ветер со скоростью 28-33 м/с, с порывами до 35-38 м/с. В связи с изменением погоды направлены уведомления во все структуры и организации.

Департамент отмечает, что в акватории Каспийского моря ожидается сильный ветер с максимальной скоростью 30-35 м/с, с порывами в открытом море до 38-40 м/с. Ожидаемая максимальная высота волны в море может составить 6-8 метров и выше.

Б.Рустамбеков

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, SOCAR, ЭВАКУАЦИЯ, ПОГОДА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]