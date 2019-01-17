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ТЭК 17.01.2019 15:31

Добыча нефти ОПЕК в декабре 2018г снизилась на 751 тыс. б/с за счет Саудовской Аравии и Ирана

Страны ОПЕК в декабре 2018 году сократили нефтедобычу на 751 тыс. баррелей в сутки, наибольшее снижение показали Саудовская Аравия и Иран, приводит ОПЕК данные вторичных источников.

Так, в декабре Саудовская Аравия сократила добычу нефти на 468 тыс. б/с. При этом сама Саудовская Аравия отчиталась ОПЕК о сокращении добычи нефти в декабре на 450 тыс. б/с - до 10,64 млн б/с.

Иран, в свою очередь, по данным вторичных источников, сократил добычу в декабре на 159 тыс. б/с - до 2,77 млн б/с. Таким образом, во втором полугодии 2018 года добыча нефти Ирана сократилась более чем на 1 млн б/с.

При этом Иран принял решение не предоставлять свои показатели ОПЕК до тех пор, пока с него не будут сняты санкции США.

Также в декабре значительно сократила Ливия, освобожденная от обязательств по сдерживанию добычи - на 172 тыс. б/с, до 928 тыс. б/с. Меньшими темпами снижали производство Венесуэла (-33 тыс. б/с) и ОАЭ (-65 тыс. б/с).

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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Тэги: МИР, ОПЕК, НЕФТЕДОБЫЧА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]