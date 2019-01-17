Добыча нефти ОПЕК в декабре 2018г снизилась на 751 тыс. б/с за счет Саудовской Аравии и Ирана

Страны ОПЕК в декабре 2018 году сократили нефтедобычу на 751 тыс. баррелей в сутки, наибольшее снижение показали Саудовская Аравия и Иран, приводит ОПЕК данные вторичных источников.

Так, в декабре Саудовская Аравия сократила добычу нефти на 468 тыс. б/с. При этом сама Саудовская Аравия отчиталась ОПЕК о сокращении добычи нефти в декабре на 450 тыс. б/с - до 10,64 млн б/с.

Иран, в свою очередь, по данным вторичных источников, сократил добычу в декабре на 159 тыс. б/с - до 2,77 млн б/с. Таким образом, во втором полугодии 2018 года добыча нефти Ирана сократилась более чем на 1 млн б/с.

При этом Иран принял решение не предоставлять свои показатели ОПЕК до тех пор, пока с него не будут сняты санкции США.

Также в декабре значительно сократила Ливия, освобожденная от обязательств по сдерживанию добычи - на 172 тыс. б/с, до 928 тыс. б/с. Меньшими темпами снижали производство Венесуэла (-33 тыс. б/с) и ОАЭ (-65 тыс. б/с).