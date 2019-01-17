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Дальнее зарубежье 17.01.2019 17:49

В Германии пообещали приложить все усилия для выхода Великобритании из ЕС со сделкой

Глава МИД ФРГ Хайко Маас пообещал, что Германия приложит все усилия, чтобы Великобритания покинула ЕС и при этом сохранила заключенное с Брюсселем соглашение по Brexit, сообщают в четверг западные СМИ.

"В ближайшие дни и недели мы будем делать все, что мы можем, чтобы Великобритания вышла из ЕС, причем - не без соглашения", - заявил Х.Маас, выступая в Бундестаге.

В то же время Х.Маас подчеркнул, что Великобритании требуется разъяснить ЕС, что именно Лондон хочет предпринять в сложившейся ситуации с Brexit.

"Время игр кончилось. Теперь мяч на стороне Великобритании", - сказал Х.Маас.

В среду в британском парламенте прошло голосование о доверии правительству премьер-министра Терезы Мэй, которое она выстояла. Решение о голосовании было принято после того, как палата общин со значительным перевесом отвергла предложенную Т.Мэй сделку по Brexit.

В понедельник Т.Мэй должна представить новый план действий по Brexit после неудачного голосования в парламенте.

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Тэги: ЕС, ГЕРМАНИЯ, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, BREXIT


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]