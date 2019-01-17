В Германии пообещали приложить все усилия для выхода Великобритании из ЕС со сделкой

Глава МИД ФРГ Хайко Маас пообещал, что Германия приложит все усилия, чтобы Великобритания покинула ЕС и при этом сохранила заключенное с Брюсселем соглашение по Brexit, сообщают в четверг западные СМИ.
"В ближайшие дни и недели мы будем делать все, что мы можем, чтобы Великобритания вышла из ЕС, причем - не без соглашения", - заявил Х.Маас, выступая в Бундестаге.
В то же время Х.Маас подчеркнул, что Великобритании требуется разъяснить ЕС, что именно Лондон хочет предпринять в сложившейся ситуации с Brexit.
"Время игр кончилось. Теперь мяч на стороне Великобритании", - сказал Х.Маас.
В среду в британском парламенте прошло голосование о доверии правительству премьер-министра Терезы Мэй, которое она выстояла. Решение о голосовании было принято после того, как палата общин со значительным перевесом отвергла предложенную Т.Мэй сделку по Brexit.
В понедельник Т.Мэй должна представить новый план действий по Brexit после неудачного голосования в парламенте.
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