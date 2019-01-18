В ВМС США допускают возможность отправки авианосца через Тайваньский пролив

Руководитель военно-морскими операциями ВМС США адмирал Джон Ричардсон не исключает того, что американский авианосец в ближайшее время пройдет через Тайваньский пролив, который Китай считает морской территорией КНР, сообщают в пятницу западные СМИ.
Дж.Ричардсон также призвал Китай соблюдать международные нормы после того, как китайский эсминец в октябре опасно сблизился с американским военным кораблем USS Decatur, принудив его сменить курс из-за входа в воды, на которые претендует КНР.
"Мы не видим каких-либо ограничений относительно того, какого типа корабли могут проходить через эти воды. Мы рассматриваем Тайваньский пролив как международные воды и поэтому используем его для транзита кораблей", - заявил адмирал журналистам во время визита в Японию.
"Мы однозначно дали понять, что это (инцидент с USS Decatur - ИФ) было исключением, отходом от нормального соблюдения правил, и мы надеемся, что поведение (КНР - ИФ) в будущем будет более последовательным", - добавил он.
"Мы не должны рассматривать присутствие друг друга в этих водах как угрозу", - почеркнул адмирал.
Американские военные корабли регулярно проходят через Тайваньский пролив и Южно-Китайское море, вызывая протесты со стороны китайских властей, которые считают их своими морскими территориями. Однако уже около 10 лет через Тайваньский пролив не проходил ни один авианосец ВМС США.
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