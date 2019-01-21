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Дальнее зарубежье 21.01.2019 21:45

Талибы сообщили об очередной встрече с представителями США в Катаре

Террористическое движение "Талибан" (запрещено в РФ) сообщило о встрече своих представителей с американскими официальными лицами в столице Катара - Дохе, передают в понедельник западные СМИ.

"После того, как США приняли курс на окончание оккупации Афганистана, а Афганистан не будет использоваться в будущем против других стран, в Дохе состоялись переговоры с представителями США", - приводят западные СМИ выдержки из заявления представителя талибов Забиуллы Муджахида.

Однако американская сторона не стала комментировать информацию об этой встрече.

Ранее сообщалось, что с момента назначения Залмая Халилзада на пост спецпредставителя госдепа по Афганистану он активизировал усилия для достижения мира в этой стране. Так, в минувшем ноябре агентство Associated press со ссылкой на источники сообщало, что З.Халилзад и члены движения "Талибан" провели в Катаре трехдневные переговоры.

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Тэги: АФГАНИСТАН, ТАЛИБЫ, США, ВСТРЕЧА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]