Талибы сообщили об очередной встрече с представителями США в Катаре

Террористическое движение "Талибан" (запрещено в РФ) сообщило о встрече своих представителей с американскими официальными лицами в столице Катара - Дохе, передают в понедельник западные СМИ.
"После того, как США приняли курс на окончание оккупации Афганистана, а Афганистан не будет использоваться в будущем против других стран, в Дохе состоялись переговоры с представителями США", - приводят западные СМИ выдержки из заявления представителя талибов Забиуллы Муджахида.
Однако американская сторона не стала комментировать информацию об этой встрече.
Ранее сообщалось, что с момента назначения Залмая Халилзада на пост спецпредставителя госдепа по Афганистану он активизировал усилия для достижения мира в этой стране. Так, в минувшем ноябре агентство Associated press со ссылкой на источники сообщало, что З.Халилзад и члены движения "Талибан" провели в Катаре трехдневные переговоры.
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