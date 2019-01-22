Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9343 RUR   0.0256 GBR   2.1875 TRY   0.3193

Цена на нефть

    $/bbl WTI 54.01 0.21 Brent 62.74 0.04

Погода в Баку

  ночь день Сегодня Завтра 24 Янв 25 Янв

Дальнее зарубежье 22.01.2019 09:45

Трамп объясняет снижение темпов роста ВВП Китая торговым конфликтом с США

Президент США Дональд Трамп, ознакомившийся с данными Государственного статистического управления (ГСУ) КНР об уровне роста экономики Китая, призвал Пекин договориться по-настоящему.

"Китай демонстрирует самые медленные экономические показатели с 1990 года из-за напряженности в торговле с США и новой политики. Имеет смысл для Китая, наконец, заключить реальную сделку и перестать ходить вокруг да около!" - написал Д.Трамп в своем Twitter.

Как сообщалось, согласно данным ГСУ КНР, экономика Китая росла в 2018 году самыми медленными темпами за почти три десятилетия - на 6,6% по сравнению с предыдущим годом. Подъем был самым слабым с 1990 года, хотя и оказался чуть выше ориентира правительства, составлявшего около 6,5%.

Статистика свидетельствует о заметном снижении темпов роста во втором полугодии, когда торговый конфликт с США существенно осложнил ситуацию для китайских экспортеров. Из-за отмены налоговых льгот с лета снижаются розничные продажи автомобилей, а в декабре падение достигло двухзначной цифры. Меры правительства по стимулированию роста, включая снижение налогов, пока не могут переломить эту тенденцию.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: США, КИТАЙ, ЭКОНОМИКА


Похожие новости


США должны полагаться на свой ядерный арсенал, чтобы сдерживать Россию и Китай - Белый дом Трамп считает, что торговые переговоры с Китаем идут "очень хорошо" Министр торговли США видит хорошие перспективы заключения торгового соглашения с КНР Трамп заявил о возможности торгового соглашения с Китаем Помпео назвал Китай самой большой угрозой безопасности США Помпео назвал Россию, Иран и Китай примерами негативных сил в мире

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
 
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]