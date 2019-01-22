Самолет рейса Сургут-Москва, пассажир которого потребовал лететь в Афганистан, сменил курс - данные Flight Radar

Самолет, выполняющий рейс Сургут-Москва, на котором произошла нештатная ситуация, поменял курс.

По данным сервиса Flight Radar, в настоящий момент самолет изменил курс и находится вблизи Ханты-Мансийска.

Ранее со ссылкой источник в авиадиспетчерских службах сообщалось, что один из пассажиров авиарейса Сургут-Москва во время полета потребовал развернуть лайнер и направить его в Афганистан.

"Во время полета один из пассажиров лайнера Сургут-Москва потребовал направить лайнер в Афганистан", - сказал источник "Интерфаксу".

По данным другого осведомленного источника, пассажир, потребовавший сменить курс - 41-летний гражданин РФ.

Согласно данным сервиса Flight Radar, на данном самолете произошла нештатная ситуация.

В справочной службе аэропорта Сургута агентству "Интерфакс-Урал" сообщили, что рейс выполняет авиакомпания "Аэрофлот" "У нас нет никакой информации - только то, что самолет благополучно вылетел", - сказал собеседник агентства.

Связаться с пресс-службой "Аэрофлота" "Интерфаксу" пока не удалось.