Самолет рейса Сургут-Москва, пассажир которого потребовал лететь в Афганистан, сменил курс - данные Flight Radar

Самолет, выполняющий рейс Сургут-Москва, на котором произошла нештатная ситуация, поменял курс.
По данным сервиса Flight Radar, в настоящий момент самолет изменил курс и находится вблизи Ханты-Мансийска.
Ранее со ссылкой источник в авиадиспетчерских службах сообщалось, что один из пассажиров авиарейса Сургут-Москва во время полета потребовал развернуть лайнер и направить его в Афганистан.
"Во время полета один из пассажиров лайнера Сургут-Москва потребовал направить лайнер в Афганистан", - сказал источник "Интерфаксу".
По данным другого осведомленного источника, пассажир, потребовавший сменить курс - 41-летний гражданин РФ.
Согласно данным сервиса Flight Radar, на данном самолете произошла нештатная ситуация.
В справочной службе аэропорта Сургута агентству "Интерфакс-Урал" сообщили, что рейс выполняет авиакомпания "Аэрофлот" "У нас нет никакой информации - только то, что самолет благополучно вылетел", - сказал собеседник агентства.
Связаться с пресс-службой "Аэрофлота" "Интерфаксу" пока не удалось.
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