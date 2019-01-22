Китай продолжает стремиться к доминированию в сфере технологий - торговые палаты США

Китай продолжает стремиться к доминированию в сфере высоких технологий и реализовывать программу "Сделано в Китае 2025", хотя эти темы являются центральным предметом торговых споров с США, говорится в совместном докладе Торговой палаты США и Американской торговой палаты в Китае.

Доклад подготовлен для министерства торговли и торгового представителя США в ожидании возобновления переговоров с Китаем на следующей неделе, пишет The Wall Street Journal.

Торговые палаты утверждают, что Пекин не собирается отказываться от планов стать мировым технологическим лидером, хотя в последнее время стал меньше говорить о подобных амбициях. "Есть свидетельства глубоких, согласованных и непрекращающихся усилий" региональных властей КНР по реализации программы "Сделано в Китае 2025", говорится в документе.

Согласно этой программе КНР к 2025 году должна стать лидером в производстве электромобилей, аэрокосмической отрасли, робототехнике, развитии искусственного интеллекта и других передовых направлениях науки и техники.

Как отмечает WSJ, в Белом доме прислушиваются к торговым палатам, считая их заявления отражением мнения американского бизнеса, которое сами компании не всегда могут высказать из-за опасений возмездия со стороны Пекина.

Ранее ведомство торгового представителя США провело расследование и пришло к выводу, что программа "Сделано в Китае 2025" создала неравные условия работы в КНР для американских компаний. В том числе возникла угроза принудительного раскрытия их коммерческой тайны китайским конкурентам.

Вместе с тем в Пекине утверждают, что Вашингтон преувеличивает значимость этого плана.

Ожидается, что 30-31 января Вашингтон посетит китайская делегация во главе с вице-премьером КНР Лю Хэ.