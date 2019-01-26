Мадуро приветствовал запрос США о проведении СБ ООН по Венесуэле

Президент Венесуэлы Николас Мадуро, заявил, что благодарен главе госдепа США Майку Помпео за запрос о проведении СБ ООН по ситуации в Венесуэле, так как это позволит властям страны рассказать всю правду о происходящем. Об этом он заявил.
"Я благодарю Майка Помпео созыв Совбеза ООН Мы расскажем всю правду на заседании", - сказал Н.Мадуро в своем выступлении.
Н.Мадуро подтвердил, что глава МИД Венесуэлы Хорхе Арреаса уже получил визу для того, чтобы иметь возможность присутствовать в субботу на заседании СБ ООН, на котором будет рассматриваться ситуация в этой стране.
Н.Мадуро также заявил, что выделение гуманитарной помощи Венесуэлы со стороны США связано с желанием США переворота в Венесуэле.
"Помпео предложил $20 млн. Правда? Как дешево им обошелся переворот, лучше не говорить ничего", - сказал Н.Мадуро.
М.Помпео накануне подтвердил готовность Вашингтона оказать венесуэльцам гуманитарную помощь.
"Мы готовы обеспечить гуманитарную помощь на сумму более $20 млн народу Венесуэлы. Эти средства позволят преодолеть жесточайшую ситуацию с обеспечением продовольствием и медикаментами, что оказывает ужасное влияние на политический и экономический кризис в стране", - отметил он.
Госсекретарь США в субботу направится в Нью-Йорк, чтобы посетить заседание Совета Безопасности ООН по ситуации в Венесуэле, проведение которого США запросили в четверг.
Накануне США запросили проведение Совбеза ООН по Венесуэле.
"Госсекретарь США Майкл Помпео отправится в Нью-Йорк, чтобы участвовать в открытом заседании Совета Безопасности ООН по ситуации в Венесуэле в субботу, 26 января", - говорится в сообщении госдепа.
В ходе выступления М.Помпео призовет членов Совбеза и международное сообщество "сохранить мир и безопасность через признание Хуана Гуаидо законным временным президентом Венесуэлы", - информирует госдеп.
М.Помпео также планирует призвать членов СБ поддержать переходное правительство в Венесуэле "в попытке восстановить демократию и власть закона".
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