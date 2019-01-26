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Дальнее зарубежье 26.01.2019 12:13

Мадуро приветствовал запрос США о проведении СБ ООН по Венесуэле

Президент Венесуэлы Николас Мадуро, заявил, что благодарен главе госдепа США Майку Помпео за запрос о проведении СБ ООН по ситуации в Венесуэле, так как это позволит властям страны рассказать всю правду о происходящем. Об этом он заявил.

"Я благодарю Майка Помпео созыв Совбеза ООН Мы расскажем всю правду на заседании", - сказал Н.Мадуро в своем выступлении.

Н.Мадуро подтвердил, что глава МИД Венесуэлы Хорхе Арреаса уже получил визу для того, чтобы иметь возможность присутствовать в субботу на заседании СБ ООН, на котором будет рассматриваться ситуация в этой стране.

Н.Мадуро также заявил, что выделение гуманитарной помощи Венесуэлы со стороны США связано с желанием США переворота в Венесуэле.

"Помпео предложил $20 млн. Правда? Как дешево им обошелся переворот, лучше не говорить ничего", - сказал Н.Мадуро.

М.Помпео накануне подтвердил готовность Вашингтона оказать венесуэльцам гуманитарную помощь.

"Мы готовы обеспечить гуманитарную помощь на сумму более $20 млн народу Венесуэлы. Эти средства позволят преодолеть жесточайшую ситуацию с обеспечением продовольствием и медикаментами, что оказывает ужасное влияние на политический и экономический кризис в стране", - отметил он.

Госсекретарь США в субботу направится в Нью-Йорк, чтобы посетить заседание Совета Безопасности ООН по ситуации в Венесуэле, проведение которого США запросили в четверг.

Накануне США запросили проведение Совбеза ООН по Венесуэле.

"Госсекретарь США Майкл Помпео отправится в Нью-Йорк, чтобы участвовать в открытом заседании Совета Безопасности ООН по ситуации в Венесуэле в субботу, 26 января", - говорится в сообщении госдепа.

В ходе выступления М.Помпео призовет членов Совбеза и международное сообщество "сохранить мир и безопасность через признание Хуана Гуаидо законным временным президентом Венесуэлы", - информирует госдеп.

М.Помпео также планирует призвать членов СБ поддержать переходное правительство в Венесуэле "в попытке восстановить демократию и власть закона".

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Тэги: ООН, СОВБЕЗ, ВЕНЕСУЭЛА, ПРИВЕТСТВИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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