Эстония проведет научно-популярную экспедицию, посвященную открытию Антарктиды Фаддеем Беллинсгаузеном

Морской музей Эстонии проведет научно-популярную экспедицию в Антарктиду, посвященную 200-летию открытия материка русским мореплавателем, уроженцем эстонского острова Сааремаа (Saaremaa) Фаддеем Беллинсгаузеном (при рождении Фабиан Готтлиб Таддеус фон Беллинсгаузен, нем. Fabian Gottlieb Thaddeus von Bellingshausen).

"Пройдет самая крупная в морской истории современной Эстонии научно-популярная экспедиция, которая прольет свет на исторический рейс родившегося на острове Сааремаа Фабиана Готтлиба фон Беллинсгаузена и посвященная 200-летию открытия Антарктиды", - сообщил портал телерадиовещания ERR.

Заказанный для экспедиции парусник прибудет летом нынешнего года в Таллин, где будет подготовлен к длительному путешествию.

Организаторы экспедиции на пресс-конференции в воскресенье в Таллине сообщили, что мероприятие стартует 11 июля в Кронштадте.

"Это будет очень символично посетить Антарктиду в дни, когда исполнится 200 лет со дня открытия материка", - сказал один из организаторов, предприниматель Тиит Пруули (Tiit Pruul).

Кроме того, предприниматели сообщили, что уже купили в Нидерландах для нужд экспедиции двухмачтовое парусно-моторное судно, которое будет занесено в морском регистре Эстонии под названием "Admiral Bellingshausen". Во время пути запланированы заходы в 30 портов на побережье Европы, Африки и Южной Америки.

"Маршрут несколько отличается от того, которым шли русские парусники "Восток" и "Мирный" под командованием Беллинсгаузена, намечены остановки в некоторых портах, где не останавливались его корабли", - отметил Т.Пруули.

Участники экспедиции не планируют заниматься большой наукой, но проведут несколько исследований. "Мы намерены рассказывать по пути об истории мореплавания, на борту будут климатологи, ихтиологи, морские специалисты", - сказал Т.Пруули.

В честь знаменитого путешественника в Эстонии готовятся также установить на острове Сааремаа памятник мореплавателю. О готовности финансово поддержать открытие монумента сообщило ранее и посольство России.

Конкурс на увековечение памяти мореплавателя главный город острова Курессааре (Kuressaare) объявил в 2014 году. Лучшей работой был признан проект "Береговой лед" островитянина Гуннара Вареса (Gunnar Vares).

Выпускник Кронштадтского морского кадетского корпуса, участник первого кругосветного плавания на шлюпе "Надежда" под командованием также выходца из остзейских дворян Ивана Крузенштерна, Ф.Беллинсгаузен в 1819-1821 годах возглавлял кругосветную антарктическую экспедицию в южно-полярные моря. Она состояла из шлюпов "Восток" и "Мирный", последним командовал Михаил Лазарев.

В ходе экспедиции на двух небольших парусных судах, не приспособленных для плавания во льдах, были открыты материк Антарктида и 29 островов. Во время похода были собраны уникальные естественно-научная и этнографическая коллекции, которые хранятся в Казанском университете.