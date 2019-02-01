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Бизнес и законодательство 01.02.2019 12:01

УМЭО SOCAR стало в 2018г лидером среди экспортеров ненефтяной продукции в госсекторе

УМЭО SOCAR сохранило в 2018 году лидерство среди экспортеров ненефтяной продукции в госсекторе.

Суммарный объем экспорта ненефтяной продукции из Азербайджана 20 крупными государственными и частными компаниями в 2018 году составил $889,52 млн, отмечается в данных Центра анализа экономических реформ и коммуникаций (ЦАЭРК).

"По итогам 2018 года крупнейшим экспортером ненефтяной продукции из Азербайджана среди госкомпаний стало Управление маркетинга и экономических операций компании SOCAR (УМЭО ГНКАР) с объемом в $181,5 млн, среди частных - Azerbaijan International Mining Company ("дочка" Anglo Asian Mining Plc) - $106,1 млн", - отмечает ЦАЭРК.

По данным Центра, среди госкомпаний в число крупнейших ненефтяных экспортеров также входят: Det-al Aluminum ($84,7 млн), "Азерэнержи" ($64,7 млн), ЗАО "AzerGold" ($32,1 млн), SOCAR Methanol ($26,8 млн), «Азербайджанские авиалинии» ($26 млн), ООО CTS-Agro ($19,7 млн), ЗАО "Заготовка и снабжение продовольственной продукцией" ($2,5 млн), Управление геологии и геофизики SOСAR ($1,9 млн), Государственная энергетическая служба Нахчыванской Автономной Республики Азербайджана ($0,92 млн).

В число крупнейших частных компаний, экспортирующих ненефтяную продукцию, также вошли: ООО "MTK Istehsalat Kommersiya" ($61,5 млн), Baku Steel Company ($57,2 млн), Kaspian Fruits ($51,8 млн), «Food export Shamkir» ($34 млн), Azfruittrade ($33,3 млн), ООО «Sun Food» ($28,1 млн), ООО «TST Export» ($28 млн), ООО «Azerbaijan Sheker Istehsalat Birliyi» ($25 млн), ООО «Qala meyve–terevez ixracat idxalat» ($23,7 млн).

Азербайджан в 2018 году экспортировал ненефтяную продукцию на сумму $1 млрд 689 млн.

Н.Аббасова

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Тэги: ЭКСПОРТЕРЫ, КРУПНЕЙШИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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