Талибы настаивают на открытии официального офиса в Афганистане в качестве условия мирных переговоров

Движение "Талибан" намерено открыть свой собственный официальный офис, без этого невозможны мирные переговоры, заявил глава делегации талибов Шер Мохаммад Аббас Станикзай.

"Для мира необходимо открытие офиса для переговоров и осуществления коммуникации. В настоящее время "Исламский Эмират Афганистана" (то есть "Талибан" - ИФ) не имеет открытого формального адреса, который бы стал местом переговоров, что является предварительным требованием. Регулярные мирные переговоры могут проводиться только при наличии офиса", - сказал он, выступая на межафганской конференции в Москве во вторник. Текст выступления имеется в распоряжении "Интерфакса".

"Офис также должен выпускать пресс-релизы, связанные с вопросами о мире, отвечать на вопросы людей в качестве ответственного лица и устранять национальные и международные проблемы", - добавил он.

В двухдневной конференции (5-6 февраля), организованной афганской диаспорой в России, принимают участие представители различных политических сил и движений Афганистана, в том числе оппозиционных. В Москву прибыла и делегация талибов численностью порядка десяти человек.