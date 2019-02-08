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СНГ 08.02.2019 20:13

Путин: режимам контроля над вооружениями и нераспространения в мире брошен вызов

Вопросы поддержания стратегической стабильности требуют большого внимания в условиях, когда режимам контроля над вооружениями и нераспространения брошен вызов, заявил в пятницу президент РФ Владимир Путин.

Его поздравительное послание по случаю дня дипломатического работника зачитал глава МИД РФ Сергей Лавров на торжественном мероприятии.

"Большого внимания требуют вопросы поддержания стратегической стабильности с учетом того, что режимам контроля над вооружениями и нераспространением сейчас брошен вызов", - говорится в тексте поздравления.

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Тэги: РОССИЯ, ПУТИН, МИР, СТАБИЛЬНОСТЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]