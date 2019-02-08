Путин: режимам контроля над вооружениями и нераспространения в мире брошен вызов

Вопросы поддержания стратегической стабильности требуют большого внимания в условиях, когда режимам контроля над вооружениями и нераспространения брошен вызов, заявил в пятницу президент РФ Владимир Путин.

Его поздравительное послание по случаю дня дипломатического работника зачитал глава МИД РФ Сергей Лавров на торжественном мероприятии.

"Большого внимания требуют вопросы поддержания стратегической стабильности с учетом того, что режимам контроля над вооружениями и нераспространением сейчас брошен вызов", - говорится в тексте поздравления.