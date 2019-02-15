Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9187 RUR   0.0255 GBR   2.1759 TRY   0.3217

Цена на нефть

    $/bbl WTI 54.41 0.51 Brent 64.57 0.96

Погода в Баку

  ночь день Сегодня Завтра 18 Фев 19 Фев 12°

Дальнее зарубежье 15.02.2019 21:22

Трамп заявил о готовности отложить повышение пошлин в отношении Китая

Президент США Дональд Трамп готов в случае позитивной динамики переговоров по торговому соглашению с Китаем сдвинуть крайние сроки заключения сделки и не повышать пошлины, заявил он в пятницу.

"Есть возможность, что я сдвину дату", - сказал Д.Трамп, выступая перед журналистами возле Белого Дома.

"И если я увижу, что мы близки к сделке или что переговоры по сделке идут в правильном направлении, то я сохраню действующие пошлины, я не буду повышать пошлины", - отметил он.

Президент подчеркнул, что речь идет об очень масштабной и сложной сделке.

На этой неделе Д.Трамп уже заявлял, что он готов к тому, чтобы сдвинуть крайний срок для заключения торгового соглашения с Китаем.

"Если мы будем близки к сделке... я могу сам позволить ей немного сместиться во времени", - сказал Д.Трамп журналистам в ходе встречи с кабинетом министров в Белом Доме.

Президент тогда подчеркнул, что при этом в целом он не склонен переносить сроки по согласованию сделки.

В последнее время Д.Трамп неоднократно заявлял о прогрессе на переговорах с Китаем по торговле и говорил, что предстоящая сделка, если будет заключена, станет самой масштабной в истории. Также он отмечал близость своих отношений с председателем КНР Си Цзиньпином.

Ранее Д.Трамп по итогам состоявшихся в Вашингтоне 30-31 января торговых переговоров между делегациями США и Китая заявил, что надеется на то, что соглашение будет достигнуто до 1 марта.

Он отмечал, что сделка должна быть заключена между ним и Си Цзиньпином.

Белый дом в распространенном по итогам переговоров заявлении, тем не менее, отметил, что если соглашение не будет достигнуто до 1 марта, то со 2 марта США, как и планировалось, ведут 25% пошлины на китайские товары стоимостью $200 млрд. В настоящее время эта пошлина составляет 10%.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: США, КИТАЙ, СДЕЛКА, СРОКИ


Похожие новости


Си Цзиньпин заявил о важных успехах в торговых переговорах с США Трамп хочет вскоре встретиться с Си Цзиньпином - советник президента США У Трампа нет планов по встрече с Си Цзиньпином до окончания сроков торговых переговоров Трамп объясняет снижение темпов роста ВВП Китая торговым конфликтом с США США должны полагаться на свой ядерный арсенал, чтобы сдерживать Россию и Китай - Белый дом Трамп считает, что торговые переговоры с Китаем идут "очень хорошо"

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
 
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]