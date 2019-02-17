Президенты России и Турции проведут очередные переговоры в Москве в апреле

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган планирует вновь посетить Москву в апреле, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

"Президент России Владимир Путин и президент Турции проведут очередные переговоры в Москве в апреле", - сообщают "Известия" со ссылкой на Ю.Ушакова.

В четверг на этой неделе Р.Т.Эрдоган в очередной раз приезжал в Россию, где в Сочи встретился с В.Путиным, а также принял участие в саммите в Астанинском формате (РФ-Турция-Иран).

По словам Ю.Ушакова, лидеры двух стран в апреле примут участие в заседании Совета сотрудничества высшего уровня России и Турции, а также откроют перекрестный год культуры и туризма. Это будет уже третья встреча президентов двух стран с начала 2019 года.

По информации "Известий", визит Р.Т.Эрдогана в Москву состоится в первой половине апреля.

Кроме того, в апреле же должен состояться очередной саммит в Астанинском формате, он пройдет в Турции. Об этом три президента договорились на встрече в Сочи.