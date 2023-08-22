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Регион 22.08.2023 15:35

Эрдоган может посетить Россию для обсуждения «зерновой сделки»

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган может посетить РФ для обсуждения с российским коллегой Владимиром Путиным продления черноморской зерновой инициативы, сообщает во вторник телеканал NTV со ссылкой на источники в администрации турецкого президента.

По данным телеканала, "предстоящий визит президента Эрдогана в Россию имеет решающее значение для сделки". Предполагаемые даты поездки он не называет.

"Зерновую сделку" заключили в Стамбуле 22 июля 2022 года. При участии ООН, России, Турции и Украины состоялось подписание двух документов - по созданию коридора для вывоза зерна из трех украинских портов (Черноморска, Одессы и Южного) и по снятию барьеров для экспорта российского продовольствия и удобрений. Действие инициативы продлевали в ноябре 2022 года на 120 дней, до марта, затем еще дважды - на два месяца. Москва не стала продлевать "зерновую сделку" и 17 июля направила Анкаре, Киеву и ООН свои возражения.

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Тэги: ТУРЦИЯ, ЭРДОГАН, РОССИЯ, ПЛАНЫ


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