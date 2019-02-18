Абэ не стал говорить, выдвигал ли он Трампа на Нобелевскую премию

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ уклонился от прямого ответа на вопрос о том, выдвигал ли он президента США Дональда Трампа на Нобелевскую премию мира, сообщает в понедельник агентство Associated Press.

"В свете политики Нобелевского комитета о нераскрытии информации о тех, кто выдвигает кандидатов и о самих кандидатах в течение 50 лет, я отказываюсь комментировать", - заявил С.Абэ, отвечая на вопросы японского парламента.

В то же время, С.Абэ поприветствовал усилия американского президента, направленные на урегулирование ядерной проблемы КНДР.

"Президент Трамп решительно действует для решения северокорейской ракетной и ядерной проблемы, в прошлом году он провел исторический саммит США-КНДР", - заявил С.Абэ.

Д.Трамп в пятницу рассказал, что премьер-министр Японии Синдзо Абэ дал ему копию письма, которую он отправил "людям, которые выдают такую вещь как Нобелевская премия".

"Он сказал: я номинировал вас от лица Японии, я прошу их дать вам Нобелевскую премию мира", - пояснил Д.Трамп, не сообщив, когда именно С.Абэ показывал ему письмо.

Д.Трамп отметил, что, наверное, он никогда не получит Нобелевскую премию.

Японская газета "Асахи симбун" в воскресенье сообщала, что власти США "неформально" попросили Токио выдвинуть Д.Трампа на получение премии после того, как в июне 2018 года он встретился с лидером КНДР Ким Чен Ыном в Сингапуре.

Второй саммит США-КНДР, как ожидается, пройдет 27-28 февраля в столице Вьетнама Ханое.