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Дальнее зарубежье 21.02.2019 11:02

США и Китай прорабатывают несколько протоколов о намерениях для торгового соглашения - СМИ

Американские и китайские переговорщики в Вашингтоне работают над несколькими протоколами о намерениях, которые лягут в основу масштабного торгового соглашения, сообщил агентству Bloomberg источник, знакомый с ходом обсуждений.

По его словам, документы охватывают такие области, как сельское хозяйство, нетарифные барьеры, услуги, передача технологий и интеллектуальная собственность.

Механизм применения остается неясным, но, скорее всего, он будет включать угрозу восстановления пошлин в случае невыполнения договоренностей.

На этой неделе в Вашингтоне не ожидается прорыва по основным структурным вопросам, но предпринимаются попытки отложить повышение пошлин США на китайские товары, заявил источник Bloomberg.

По словам другого источника, глава китайской делегации, вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ в пятницу встретится с президентом США Дональдом Трампом.

Официальные ведомства США и Китая оперативно не ответили на запросы агентств о комментариях.

Летом 2018 года США ввели в действие пошлины на импорт из Китая товаров стоимостью $50 млрд в год по ставке 25%, Пекин принял ответные меры в том же объеме.

С 24 сентября 2018 года США установили пошлины на китайские товары стоимостью $200 млрд по ставке 10% с намерением поднять ее до 25% с начала 2019 года.

На встрече лидеров США и КНР в Буэнос-Айресе 1 декабря в ходе саммита G20 была достигнута договоренность, что США на 90 дней замораживают введение на китайские товары стоимостью $200 млрд таможенной пошлины в 25% вместо нынешних 10%.

В течение 90 дней стороны должны заключить соответствующее торговое соглашение. То есть, если этого не произойдет до 1 марта, то будут применены 25%-ные пошлины. Вашингтон позднее уточнил, что повышенные пошлины вступят в силу сразу после полуночи в ночь с 1 на 2 марта.

На прошлой неделе СМИ сообщали о том, что Д.Трамп рассматривает возможность отложить этот момент еще на 60 дней, хотя китайская сторона просила продлить срок заморозки на 90 дней. Во вторник американский президент дал понять, что такая возможность действительно не исключена.

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Тэги: США, КИТАЙ, СОГЛАШЕНИЯ, ПРОРАБОТКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]