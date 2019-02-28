Трамп обсудил по телефону с Мун Чжэ Ином и Абэ итоги саммита США-КНДР

Президент США Дональд Трамп по завершении саммита США-КНДР провел по отдельности телефонные переговоры с южнокорейским коллегой Мун Чжэ Ином, а также с премьер-министром Японии Синдзо Абэ.

Южнокорейские СМИ сообщают, что вскоре после того, как Д.Трамп вылетел из Ханоя, он позвонил Мун Чжэ Ину.

В администрации южнокорейского президента заявили, что детали разговора будут вскоре обнародованы.

В свою очередь японское агентство "Дзидзи" сообщило, что Д.Трамп также разговаривал по телефону с С.Абэ.

"(Лидеры - ИФ) поговорили непосредственно о результатах саммита США-КНДР, подтвердили продолжение курса на сотрудничество Японии и США в отношении денуклеаризации КНДР и проблемы похищенных (северокорейским спецслужбами - ИФ) японцев", - отмечает агентство.