Украина привлекла второй кредит на 529 млн евро под гарантию Всемирного банка

Украина 28 февраля привлекла у Deutsche Bank кредит на сумму 529 млн евро под гарантию Международного банка реконструкции и развития (МБРР, группа Всемирного банка), сообщается на веб-сайте министерства финансов.
Средства получены двумя траншами: транш "А" в размере EUR240 млн со сроком погашения четыре года и транш "В" в размере EUR289 млн со сроком окончательного погашения 10 лет (через четыре года и шесть месяцев после привлечения средств заем подлежит постепенному погашению определенными суммами каждые полгода).
По кредиту была использована вторая часть гарантии в сумме $375 млн в евро-эквиваленте из общей суммы гарантии Всемирного банка (ВБ) в размере $750 млн.
Как сообщалось, совет исполнительных директоров ВБ 18 декабря 2018 года одобрил предоставление Украине гарантий в размере $750 млн в качестве поддержки государственной политики.
Указанная гарантия поможет Украине привлечь в государственный бюджет на международных рынках около $1 млрд.
В конце декабря 2018 года Украина привлекла у Deutsche Bank кредит на EUR349,3 млн. По кредиту была использована первая часть гарантии в сумме $375 млн в евровом эквиваленте.
В настоящее время ВБ ведет переговоры с Минфином Украины об инициации новой программы гарантий под государственные заимствования.
По данным ВБ, прогресс в переговорах будет зависеть от прогресса реформ. При этом ВБ готов обсуждать такую программу и с новым правительством, если необходимые реформы не будут имплементированы в рамках каденции действующего.
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