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СНГ 04.03.2019 11:17

Глава МИД Узбекистана обсудил с талибами вопросы афганского урегулирования

Глава МИД Узбекистана Абдулазиз Камилов в Дохе в минувшее воскресенье встретился с главой делегации движения "Талибан" Барадаром Ахундом и обсудил с ним процесс мирного афганского урегулирования, а также оказание экономической помощи Афганистану, сообщил представитель талибов Забиулла Муджахид.

В переговорах в Катаре также участвовал спецпредставитель президента Узбекистана по Афганистану Исматилла Иргашев, говорится в заявлении талибов для СМИ.

Делегация Узбекистана заявила о своей готовности сотрудничать ради мира в Афганистане и продолжать работу по оказанию помощи в экономическом секторе страны, говорится в сообщении.

Представители Ташкента также заявили, что Узбекистан "не желает вмешиваться во внутренние дела Афганистана".

Б.Ахунд со своей стороны заявил, что талибы приветствуют усилия Узбекистана, направленные на мирное урегулирование и благодарят за экономическую поддержку Афганистана.

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Тэги: АФГАНИСТАН, ТАЛИБЫ, УЗБЕКИСТАН, ПЕРЕГОВОРЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]