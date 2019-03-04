Мун Чжэ Ин выступил за содействие диалогу между США и КНДР

Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин призвал совет национальной безопасности страны содействовать возобновлению диалога между США и КНДР, сообщает в понедельник агентство "Ренхап".

"Я думаю, что КНДР и США в ходе переговоров в конце концов достигнут соглашения, но я прошу вас работать для скорого возобновления диалога на рабочем уровне между двумя странами, так как мы не хотим, чтобы эта тупиковая ситуация продолжалась", - заявил Мун Чжэ Ин.

В первую очередь Мун Чжэ Ин попросил членов совета "точно определить разногласия, которые не позволили двум сторонам достигнуть соглашения", а также "найти способы свести эти разногласия к минимуму".

Также Мун Чжэ Ин призвал членов совета способствовать диалогу США и КНДР путем "развития межкорейских отношений, но не выходя за рамки санкций".

Мун Чжэ Ин отметил, что результат второго саммита США-КНДР разочаровал, однако сама встреча стала возможностью подтвердить прогресс в диалоге между двумя странами.

"Мы надеемся, что две страны продолжат диалог, и их лидеры вскоре встретятся вновь и достигнут соглашения, которого они не смогли достигнуть в этот раз", - заявил южнокорейский президент.

Заседание южнокорейского совета безопасности во главе с президентом, прошедшее спустя четыре дня после саммита США-КНДР, стало первым за девять месяцев, отмечает агентство.

В конце февраля лидер КНДР Ким Чен Ын провёл в Ханое переговоры с президентом США Дональдом Трампом по денуклеаризации КНДР. Саммит завершился без подписания какого-либо соглашения.