МИД Азербайджана призывает Армению не терять времени на попытки найти новую интерпретацию карабахского урегулирования

Азербайджан рассматривает стремление премьер-министра Армении Никола Пашиняна изменить формат переговорного процесса по урегулированию нагорно-карабахского конфликта как подрыв деятельности Минской группы (МГ) ОБСЕ.
«Стремление премьер-министра Армении (Н.Пашиняна – ИФ) изменить формат переговорного процесса по урегулированию нагорно-карабахского конфликта как уничтожение деятельности МГ ОБСЕ, в частности его сопредседателей из России, США и Франции», - говорится в заявлении пресс-службы МИД Азербайджана.
«Невозможно изменить формат, утвержденный Хельсинским решением Совета Министров ОБСЕ от 1992 году, без консенсуса государств-членов ОБСЕ»,- отмечается в заявлении.
МИД отмечает, что согласно этому решению, Армения и Азербайджан выступают в качестве сторон конфликта, а азербайджанская и армянская общины Нагорного Карабаха – заинтересованными сторонами.
«Было хорошо, если руководство Армении не будет терять времени на словарные импровизации для поисков новой интерпретации мирного урегулирования конфликта. Каждый, кто вовлечен в урегулирование нагорно-карабахского конфликта, знает и признает, что план урегулирования конфликта четко определен», - отмечает МИД Азербайджана.
Ф.Исазаде
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