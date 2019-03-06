Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9208 RUR   0.0258 GBR   2.2335 TRY   0.3154

Цена на нефть

    $/bbl WTI 56.56 -0.03 Brent 65.86 0.19

Погода в Баку

  ночь день

Карабахский конфликт 06.03.2019 16:36

МИД Азербайджана призывает Армению не терять времени на попытки найти новую интерпретацию карабахского урегулирования

Азербайджан рассматривает стремление премьер-министра Армении Никола Пашиняна изменить формат переговорного процесса по урегулированию нагорно-карабахского конфликта как подрыв деятельности Минской группы (МГ) ОБСЕ.

«Стремление премьер-министра Армении (Н.Пашиняна – ИФ) изменить формат переговорного процесса по урегулированию нагорно-карабахского конфликта как уничтожение деятельности МГ ОБСЕ, в частности его сопредседателей из России, США и Франции», - говорится в заявлении пресс-службы МИД Азербайджана.

«Невозможно изменить формат, утвержденный Хельсинским решением Совета Министров ОБСЕ от 1992 году, без консенсуса государств-членов ОБСЕ»,- отмечается в заявлении.

МИД отмечает, что согласно этому решению, Армения и Азербайджан выступают в качестве сторон конфликта, а азербайджанская и армянская общины Нагорного Карабаха – заинтересованными сторонами.

«Было хорошо, если руководство Армении не будет терять времени на словарные импровизации для поисков новой интерпретации мирного урегулирования конфликта. Каждый, кто вовлечен в урегулирование нагорно-карабахского конфликта, знает и признает, что план урегулирования конфликта четко определен», - отмечает МИД Азербайджана.

Ф.Исазаде

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: МИД, АРМЕНИЯ, ПРИЗЫВ


Похожие новости


Полная независимость Армении возможна только при освобождении оккупированных территорий Азербайджана – МИД Время и место новой встречи глав МИД Азербайджана и Армении по Карабаху пока не определены - МИД Глава МИД Армении не планирует переговоров с азербайджанским коллегой в Мюнхене, не исключает встречи "на ногах" Главы МИД России и Армении обсудили перспективы нагорно-карабахского урегулирования "на полях" Мюнхенской конференции Глава МИД Армении примет участие в Мюнхенской конференции по безопасности Баку ждет от Еревана освобождения двух азербайджанцев, удерживаемых в заложниках с 2014 года в Карабахе – МИД Азербайджана

Экономика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2019
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
 
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]