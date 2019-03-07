Военнослужащие ВС Азербайджана попали под снежную лавину, ведутся поиски

Двое военнослужащих азербайджанской армии попали под снежную лавину, сообщает министерство обороны Азербайджана.

«Прапорщик Абдуллаев Хафиз Мадат оглы и военнослужащий сверхсрочной службы солдат Мамедов Фаррух Фарман оглы, перемещаясь в направлении позиции, попали под снежную лавину», говорится в сообщении министерства..

В настоящее время для установления места нахождения военнослужащих проводится поисково-спасательная операция с привлечением профессиональных спасателей и специальной техники.

Б.Рустамбеков