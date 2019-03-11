Армения планирует подписать шестую программу партнерства с НАТО весной 2020г - МИД

Армения и НАТО завершают пятую программу индивидуального партнерства (IPAP), шестая программа, рассчитанная на 2020-2022 годы, может быть подписана весной 2020 года, заявил начальник департамента по контролю над вооружениями и международной безопасности МИД Армении Армен Едигарян.

"Мы находимся на завершающем этапе пятой программы IPAP. Работы над шестой программой начнутся во второй половине 2019 года. Программа рассчитана на 2020-2022 годы", - сказал А.Едигарян в понедельник на брифинге в рамках "Недели НАТО в Армении".

По его словам, шестая программа может быть подписана в апреле-мае 2020 года.