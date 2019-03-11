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Регион 11.03.2019 14:16

Армения планирует подписать шестую программу партнерства с НАТО весной 2020г - МИД

Армения и НАТО завершают пятую программу индивидуального партнерства (IPAP), шестая программа, рассчитанная на 2020-2022 годы, может быть подписана весной 2020 года, заявил начальник департамента по контролю над вооружениями и международной безопасности МИД Армении Армен Едигарян.

"Мы находимся на завершающем этапе пятой программы IPAP. Работы над шестой программой начнутся во второй половине 2019 года. Программа рассчитана на 2020-2022 годы", - сказал А.Едигарян в понедельник на брифинге в рамках "Недели НАТО в Армении".

По его словам, шестая программа может быть подписана в апреле-мае 2020 года.

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Тэги: АРМЕНИЯ, НАТО, ПАРТНЕРСТВО, ПРОГРАММА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]