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Дальнее зарубежье 17.03.2019 11:17

Трамп обвинил Google в помощи военным Китая

Президент США Дональд Трамп в воскресенье заявил, что американская компания Google помогает Китаю и его военнослужащим.

"Google помогает Китаю и его армии, а не США. Ужасно!" - написал он в Твиттере.

Д.Трамп не уточнил, в чем именно заключается помощь компании Китаю.

Ранее на этой неделе председатель Комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Джозеф Данфорд на слушаниях в сенатском комитете по вооруженным делам заявил, что работа Google косвенным образом приносит пользу китайским военным. Дж.Данфорд также не пояснил, на чем основывается этот вывод.

Кроме того Д.Трамп в Твиттере отметил, что Google помогал его сопернице по президентской гонке, бывшему госсекретарю США Хилари Клинтон, а не ему самому.

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Тэги: США, КИТАЙ, ТРАМП, GOOGLE


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]