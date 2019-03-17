В случае новых переговоров США и России о контроле над вооружениями имеет смысл привлечь Китай, считает Болтон

Советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон считает полезным пригласить Пекин за стол переговоров в случае возникновения нового диалога между Москвой и Вашингтоном вокруг контроля над вооружениями.

"Китай сейчас наращивает свой ядерный потенциал. Это одна из причин, по которой мы, в США, занимаемся укреплением нашей национальной системы противоракетной обороны", - сказал он, выступая в воскресенье по радио в Нью-Йорке.

"Если у нас будут еще одни переговоры по контролю над вооружениями, например, с Россией, то имело бы смысл привлечь Китай к диалогу", - считает Дж.Болтон.

Президент США Дональд Трамп объявил 20 октября 2018 года о намерении выйти из ДРСМД в связи с тем, что российская сторона якобы нарушает положения этого соглашения.

2 февраля США приостановили участие в ДРСМД, а через шесть месяцев обещали выйти из договора, если Россия не вернется к его соблюдению. По мнению Вашингтона, ДРСМД нарушает российская крылатая ракета 9M729 оперативно-тактического комплекса "Искандер-М".

Этот современный комплекс стоит на вооружении ракетных бригад сухопутных войск России. Ракеты комплекса могут оснащаться ядерной боеголовкой.

Ранее директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Владимир Ермаков заявил, что в Москве не рассматривают заявления США о возможности выработки нового соглашения с привлечением других стран, включая Китай, взамен ДРСМД в качестве официального предложения, а считают эти заявления "вбросом".