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Дальнее зарубежье 17.03.2019 20:00

В случае новых переговоров США и России о контроле над вооружениями имеет смысл привлечь Китай, считает Болтон

Советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон считает полезным пригласить Пекин за стол переговоров в случае возникновения нового диалога между Москвой и Вашингтоном вокруг контроля над вооружениями.

"Китай сейчас наращивает свой ядерный потенциал. Это одна из причин, по которой мы, в США, занимаемся укреплением нашей национальной системы противоракетной обороны", - сказал он, выступая в воскресенье по радио в Нью-Йорке.

"Если у нас будут еще одни переговоры по контролю над вооружениями, например, с Россией, то имело бы смысл привлечь Китай к диалогу", - считает Дж.Болтон.

Президент США Дональд Трамп объявил 20 октября 2018 года о намерении выйти из ДРСМД в связи с тем, что российская сторона якобы нарушает положения этого соглашения.

2 февраля США приостановили участие в ДРСМД, а через шесть месяцев обещали выйти из договора, если Россия не вернется к его соблюдению. По мнению Вашингтона, ДРСМД нарушает российская крылатая ракета 9M729 оперативно-тактического комплекса "Искандер-М".

Этот современный комплекс стоит на вооружении ракетных бригад сухопутных войск России. Ракеты комплекса могут оснащаться ядерной боеголовкой.

Ранее директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Владимир Ермаков заявил, что в Москве не рассматривают заявления США о возможности выработки нового соглашения с привлечением других стран, включая Китай, взамен ДРСМД в качестве официального предложения, а считают эти заявления "вбросом".

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Тэги: США, КИТАЙ, РОССИЯ, ПОЗИЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]