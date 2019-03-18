Заседание министерской встречи ОПЕК+ перенесено с апреля на май ввиду неопределенности на рынке

Внеочередное заседание министерской встречи ОПЕК+ состоится не в апреле, как планировалось, а в мае, говорится в пресс-релизе ОПЕК по итогам заседания министерского мониторингового комитета ОПЕК+.

Заседание пройдет в Джидде (Саудовская Аравия).

Комитет также рекомендовал принять в свой состав представителей Казахстана, Ирака, Нигерии и ОАЭ.

"Учитывая, что рыночные фундаментальные факторы вряд ли существенно изменятся в следующие два месяца, мониторинговый комитет принял рекомендацию отложить министерскую встречу ОПЕК+, намеченную на апрель, и вместо этого провести ее в мае, перед конференцией ОПЕК, намеченной на 25 июня, в течение которой будет принято решение о целях по добыче на вторую половину 2019 года", - говорится в пресс-релизе.

В сообщении говорится также, что мониторинговый комитет одобрил изменения в референтной базе для снижения нефтедобычи для трех стран - Брунея, Эквадора и Малайзии. Общая сумма снижения нефтедобычи, приходящаяся на эти три страны, составляет 34 тыс. б/с.

ОПЕК сообщает, что в феврале исполнение сделки ОПЕК+ достигло 90% по сравнению с 83% в январе. Министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих считает, что в марте страны ОПЕК+ могут легко выйти на исполнение сделки в более 100%. Ранее министр сообщал, что в марте добыча нефти Саудовской Аравией составит 9,7 млн б/с, а это на 500 тыс. б/с превышает обязательства страны в рамках сделки.

"Комитет отметил текущие значительные неопределенности на мировом нефтяном рынке, которые будут в 2019 году, и подчеркнул необходимость ответственности всех стран-участниц для восстановления рыночной стабильности и избежания повторения любых разбалансировок на рынке", - подчеркивает ОПЕК.

"Все страны-участницы, присутствующие на заседании, вместе и по раздельности, заверили комитет, что они превысят свои квоты по снижению нефтедобычи в предстоящие месяцы", - сообщается в пресс-релизе.