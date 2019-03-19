Кабулов отправляется в Вашингтон, где проведет консультации по Афганистану

Спецпредставитель президента РФ по Афганистану Замир Кабулов сообщил, что 20-21 марта посетит Вашингтон для консультаций со своим американским коллегой Залмаем Халилзадом.

"Да, я буду в Вашингтоне 20-21 марта", - сказал З.Кабулов "Интерфаксу" во вторник.

З.Кабулов и З.Халилзад до этого встречались дважды.

В начале декабря прошлого года спецпредставитель США приезжал в Москву. Затем, в феврале текущего года, З.Кабулов провел переговоры с З.Халилзадом в Анкаре.

Нынешние консультации пройдут вскоре после того, как З.Халилзад провел в Дохе переговоры с представителями движения "Талибан" (запрещено в РФ), по итогам которых обе стороны заявили о достигнутом прогрессе.