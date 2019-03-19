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Дальнее зарубежье 19.03.2019 14:28

Кабулов отправляется в Вашингтон, где проведет консультации по Афганистану

Спецпредставитель президента РФ по Афганистану Замир Кабулов сообщил, что 20-21 марта посетит Вашингтон для консультаций со своим американским коллегой Залмаем Халилзадом.

"Да, я буду в Вашингтоне 20-21 марта", - сказал З.Кабулов "Интерфаксу" во вторник.

З.Кабулов и З.Халилзад до этого встречались дважды.

В начале декабря прошлого года спецпредставитель США приезжал в Москву. Затем, в феврале текущего года, З.Кабулов провел переговоры с З.Халилзадом в Анкаре.

Нынешние консультации пройдут вскоре после того, как З.Халилзад провел в Дохе переговоры с представителями движения "Талибан" (запрещено в РФ), по итогам которых обе стороны заявили о достигнутом прогрессе.

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: РОССИЯ, США, АФГАНИСТАН, КОНСУЛЬТАЦИИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]