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АПК 19.03.2019 14:15

Азербайджан в январе 2019г импортировал минеральных удобрений на $10,2 млн

Импорт минеральных удобрений в Азербайджан в январе 2019 года составил 34,877 тыс. тонн, что в 1,8 раза больше показателя за январь 2018 года, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в Госкомстате республики.

Общая стоимость импортированных в страну в январе минеральных удобрений составила $10 млн 170,8 тыс. (рост в 1,6 раза).

Кроме того, в январе в Азербайджан импортировано 3,405 тыс. тонн цемента и цементного клинкера (рост в 1,6 раза) на сумму $622,4 тыс. (спад на 31,9%).

Импорт полиэтилена в Азербайджан за отчетный период составил 2,45 тыс. тонн (спад на 4,5%) на сумму $2 млн 920,4 тыс. (спад на 15,6%).

По данным статистики, за отчетный период в страну ввезено 23,725 тыс. тонн продукции сталепроката (спад на 9,5%) на $17 млн 88,1 тыс., брусков из черных металлов – 8,028 тыс. тонн (рост на 17,6%) на $4 млн 436,5 тыс., угольников из черных металлов – 3,769 тыс. тонн (рост на 31,2%) на $2 млн 735,9 тыс., труб из черных металлов – 13,881тыс. тонн (спад на13,7%) на $23 млн 725 тыс.

Б.Рустамбеков

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: УДОБРЕНИЯ, ИМПОРТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]