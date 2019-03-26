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Дальнее зарубежье 26.03.2019 21:45

ВС США восстанавливают былое превосходство над потенциальными противниками, но работы еще много - Данфорд

Армия США благодаря повышению расходов на оборону начала восстанавливать превосходство над такими потенциальными противниками как РФ и Китай, однако до завершения этого процесса еще далеко, заявил во вторник председатель объединенного комитета начальников штабов США генерал Джозеф Данфорд.

"Мы начали восстанавливать то конкурентное превосходство (над Россией и Китаем - ИФ), которое у нас было ранее, но невозможно за несколько лет ликвидировать последствия десятилетий снижения наших военных возможностей", - сказал он на слушаниях в палате представителей, говоря о необходимости повышать расходы на оборону.

Военачальник заверил, что США сохраняют превосходство над потенциальными противниками во всех сферах, но предупредил, что Китай и Россия "инвестировали (в оборонной сфере - ИФ) в те аспекты, в которых мы традиционно были сильны".

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Тэги: США, ОБОРОНА, ПРИОРИТЕТЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]