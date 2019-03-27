Могерини подтвердила непризнание ЕС суверенитета Израиля над Голанами

Глава дипломатии ЕС Федерика Могерини подтвердила неизменность позиции Евросоюза по статусу Голанских высот в соответствии с резолюциями Совета безопасности ООН.
"Позиция Европейского союза в отношении статуса Голанских высот не изменилась. В соответствии с международным правом и резолюциями 242 и 497 Совета Безопасности ООН Европейский союз не признает суверенитет Израиля над оккупированными Голанскими высотами", - говорится в распространенном в Брюсселе в среду заявлении высокого представителя ЕС по иностранным делам.
Ранее эту позицию Евросоюза изложил "Интерфаксу" один из официальных представителей ЕС.
В понедельник президент США Дональд Трамп подписал документ о признании Голанских высот территорией под юрисдикцией Израиля.
Это решение раскритиковали в Евросоюзе, ООН, ЛАГ, а также многие страны, в частности, Канада, Саудовская Аравия, ОАЭ, Бахрейн, Катар, Кувейт, Турция, Сирия, Иран.
Голанские высоты до 1967 года являлись частью Сирии. Две трети высот были заняты Израилем в ходе Шестидневной войны в начале июня 1967 года. В декабре 1981 года парламент Израиля принял закон о распространении израильской юрисдикции на Голанские высоты. СБ ООН этого решения не признал. Генассамблея ООН неоднократно называла аннексию незаконной и призывала Израиль вернуть Голаны сирийцам.
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»