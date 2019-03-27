Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9139 RUR   0.0264 GBR   2.2416 TRY   0.3179

Цена на нефть

    $/bbl WTI 59.94 1.12 Brent 67.97 0.76

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 27.03.2019 18:31

Могерини подтвердила непризнание ЕС суверенитета Израиля над Голанами

Глава дипломатии ЕС Федерика Могерини подтвердила неизменность позиции Евросоюза по статусу Голанских высот в соответствии с резолюциями Совета безопасности ООН.

"Позиция Европейского союза в отношении статуса Голанских высот не изменилась. В соответствии с международным правом и резолюциями 242 и 497 Совета Безопасности ООН Европейский союз не признает суверенитет Израиля над оккупированными Голанскими высотами", - говорится в распространенном в Брюсселе в среду заявлении высокого представителя ЕС по иностранным делам.

Ранее эту позицию Евросоюза изложил "Интерфаксу" один из официальных представителей ЕС.

В понедельник президент США Дональд Трамп подписал документ о признании Голанских высот территорией под юрисдикцией Израиля.

Это решение раскритиковали в Евросоюзе, ООН, ЛАГ, а также многие страны, в частности, Канада, Саудовская Аравия, ОАЭ, Бахрейн, Катар, Кувейт, Турция, Сирия, Иран.

Голанские высоты до 1967 года являлись частью Сирии. Две трети высот были заняты Израилем в ходе Шестидневной войны в начале июня 1967 года. В декабре 1981 года парламент Израиля принял закон о распространении израильской юрисдикции на Голанские высоты. СБ ООН этого решения не признал. Генассамблея ООН неоднократно называла аннексию незаконной и призывала Израиль вернуть Голаны сирийцам.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ЕС, ИЗРАИЛЬ, ГОЛАНЫ, МОГЕРИНИ


Похожие новости


ЕС призывает стороны сирийского конфликта и их союзников воздерживаться от нагнетания напряженности Поиск решения израильско-палестинского кризиса может быть только многосторонним - Могерини ЕС признает право палестинцев рассчитывать на признание Иерусалима столицей двух государств - Могерини Нетаньяху надеется на перенос всех посольств европейских стран в Иерусалим Главы МИД стран ЕС проведут 11 декабря неформальную встречу с премьер-министром Израиля Позиция стран ЕС по статусу Иерусалима является консолидированной - Могерини

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2019
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
 
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]