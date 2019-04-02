Власти США начали проверку автомобилей Kia и Hyundai из-за возгораний

Национальное управление безопасности дорожного движения (NHTSA) расследует случаи возгорания автомобилей Kia и Hyundai, сообщает Dow Jones.
В сообщении регулятора отмечается, что расследование началось после получения петиции от организации Center for Auto Safety, занимающейся защитой прав потребителей, еще в прошлом году. По данным этой организации, возгорания стали причиной более 100 травм и одной смерти.
Проверка касается моделей Kia Optima и Sorento 2011-2014 годов выпуска, Hyundai Sonata и Santa Fe 2011-2014 гг., а также Kia Soul 2010-2015 годов, информирует NHTSA.
В общей сложности речь идет о примерно 3 млн автомобилей. По мнению главы Center for Auto Safety Джейсона Левина, компаниям стоит как можно раньше начать отзыв машин для устранения неполадок. Представители Kia и Hyundai заявили, что активно сотрудничают с властями по данному вопросу.
По итогам торгов во вторник акции Kia Motors Corp. подешевели на 1%, котировки бумаг Hyundai Motor снизились на 1,2%.
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