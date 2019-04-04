Азербайджан рассчитывает на более тесное сотрудничество с РФ в сферах АПК, машиностроения, фармацевтики – глава Минэкономики

Азербайджан перспективными направлениями для развития экономического сотрудничества с Россией считает сферы машиностроения, автомобилестроения, АПК, фармацевтики, заявил министр экономики Азербайджана Шахин Мустафаев в четверг в Баку.
«Азербайджан дальнейшее развитие сотрудничества с Россией видит в сферах автомобилестроения, машиностроения, АПК, фармацевтики и в других направлениях», - сказал Ш.Мустафаев на форуме с участием деловой миссии российских промышленных предприятий в Азербайджан.
Министр отметил, что товарооборот между двумя странами с каждым годом увеличивается. «В 2018 году он составил $2,5 млрд и увеличился на 19%. В этом году мы также наблюдаем рост товарооборота", подчеркнул он.
Ш.Мустафаев добавил, что Россия находится на первом месте по импорту ненефтяной продукции из Азербайджана.
По его словам, в Азербайджане работают 700 российских компаний. «Российские инвестиции в экономику Азербайджана составляют $4,4 млрд, азербайджанские инвестиции в экономику России достигли $1,2 млрд», - подчеркнул министр.
Он подчеркнул, что в мероприятии принимают участие представители 200 компаний из обеих стран.
В свою очередь, министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров сообщил, что в Баку прибыли представители 60 российских компаний. "Мы бы хотели развивать сотрудничество в сферах АПК, нефтегазовой сфере, энергетике, кроме этого в сферах автомобиле и машиностроения, пищевого машиностроения", - сказал министр.
По его словам, в настоящее время необходимо развивать сотрудничество также в сфере IT -технологий.
В рамках мероприятия между российскими и азербайджанскими компаниями подписано 4 документа: соглашение о сотрудничестве и организации взаимоотношений между "КЗ Ростсельмаш" и "Сумгайытский технологический парк", Меморандум о сотрудничестве между "Трансмашхолдинг" и "Сумгаытский технологический парк", Меморандум о намерениях в части реализации систем ограждения между AzOkso и "Сервис Инвест" и соглашение между AzOkso и Государственным агентством автомобильных дорог Азербайджана.
Б.Рустамбеков
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