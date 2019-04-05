В Дамаске заявляют, что не имели никакого понятия об истории с поиском и обнаружением останков погибшего в 1982 году израильского сержанта

В Дамаске дистанцировались от истории с обнаружением останков израильского военнослужащего Захарии Баумеля, погибшего в Ливане в 1982 году.

"Все должны знать, что Сирия никакого понятия не имеет ни об истории с останками израильского солдата, ни о подробностях с их обнаружением, ни даже о передаче их", - заявил министр информации САР Имад Сара.

В интервью сирийскому телевидению он предположил, что весь процесс происходил между Израилем и вооруженными террористическими группами в стране, сообщает в пятницу государственное информационное агентство САНА.

Оно отмечает, что ранее источник в министерстве информации Сирии подтвердил, что Сирия не располагает сведениями об останках израильского солдата. То, что произошло, является новым доказательством сотрудничества террористических группировок с израильской разведкой "Моссад", приводит агентство слова источника.

Накануне Минобороны РФ сообщило о передаче Израилю останков погибшего в Ливане в 1982 году военнослужащего танкового батальона Израиля Захарии Баумеля.

"Сегодня в Минобороны России останки израильского военнослужащего в торжественной обстановке были переданы премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху для погребения родственниками на родной земле", - говорилось в сообщении Минобороны РФ.

"Российская Федерация оказала помощь в поиске погибшего военнослужащего", - заявили в Минобороны.

Танковый батальон израильской армии при выходе из окружения в бою у населенного пункта Султан-Якуб (Ливан), долина Бекаа, 11 июня 1982 года потерял до 35 солдат и офицеров. В том бою пропал без вести З.Баумель. Израиль не оставлял попытки найти своего солдата более 37 лет.

Президент РФ Владимир Путин ранее в четверг на встрече с Б.Нетаньяху в Москве сообщил, что израильской стороне будут переданы останки З.Баумеля, которые были обнаружены в ходе спецоперации в Сирии и вывезены российским спецназом.

"Надо сказать, что для группы спецназа, которая этим занималась, это было непросто", - заявил В.Путин.

"Он считался пропавшим без вести. Наши военные совместно с сирийскими партнерами установили место его захоронения. Мы очень рады тому, что на родине смогут отдать ему необходимые воинские почести, и самое главное, что его близкие родственники смогут принести цветы на его могилу", - сказал В.Путин.

По его словам, были проведены все необходимые генетические экспертизы. "Сегодня в соответствии с воинскими традициями мы направим эти останки", - заявил президент РФ.

4 апреля останки сержанта были преданы земле в Иерусалиме.

Церемония похорон прошла на горе Герцля в Иерусалиме, где находится главное национальное кладбище страны.

На похоронах присутствовали, в частности, президент страны Реувен Ривлин, премьер-министр Биньямин Нетаньяху и родственники З.Баумеля.