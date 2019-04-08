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Регион 08.04.2019 17:33

Путин выступает за дальнейшую отмену ограничений в торговле с Турцией

Президент РФ Владимир Путин выступил за отмену ограничений в торговле с Турцией, ее диверсификацию.

"Полагаю, что расширению торговли могла бы способствовать отмена действующих пока ограничений в этой сфере. Диверсификация номенклатуры товарных поставок", - сказал В.Путин на заседании российско-турецкого совета сотрудничества высшего уровня.

Он отметил, что дальнейшей активизации инвестиционного сотрудничества будет способствовать запуск новых совместных проектов в разных областях экономики.

В.Путин заметил, что в прошлом году двусторонний товарооборот вырос почти на 16% и превысил $25 млрд. По его словам, объем взаимных капиталовложений приближается к $20 млрд.

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: РОССИЯ, ПУТИН, ТУРЦИЯ, ТОРГОВЛЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]