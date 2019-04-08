Путин выступает за дальнейшую отмену ограничений в торговле с Турцией

Президент РФ Владимир Путин выступил за отмену ограничений в торговле с Турцией, ее диверсификацию.

"Полагаю, что расширению торговли могла бы способствовать отмена действующих пока ограничений в этой сфере. Диверсификация номенклатуры товарных поставок", - сказал В.Путин на заседании российско-турецкого совета сотрудничества высшего уровня.

Он отметил, что дальнейшей активизации инвестиционного сотрудничества будет способствовать запуск новых совместных проектов в разных областях экономики.

В.Путин заметил, что в прошлом году двусторонний товарооборот вырос почти на 16% и превысил $25 млрд. По его словам, объем взаимных капиталовложений приближается к $20 млрд.