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ТЭК 10.04.2019 15:45

ОПЕК в марте снизил нефтедобычу на 534 тыс. б/с, выполнив сделку ОПЕК+ на 154%

ОПЕК в марте снизил добычу по сравнению с февралем на 534 тыс. баррелей в сутки - до 30,02 млн б/с, говорится в отчете картеля со ссылкой на данные вторичных источников.

Лидером сокращения который месяц подряд выступает Саудовская Аравия, в марте добыча нефти в этой стране по сравнению с февралем снизилась на 324 тыс. б/с, до 9,794 млн б/с. По сравнению с октябрем королевство в марте сократило добычу на 839 тыс. б/с, что означает выполнение сделки уже на 500 тыс. б/с, или на 161%.

Ирак снизил добычу на 126 тыс. б./с по сравнению с февралем, до 4,522 млн б/с, по сравнению с октябрем 2018 года добыча снизилась на 131 млн б/с. Таким образом, страна выполнила обязательства по сокращению на 93%.

Иран, который не участвует в сделке ОПЕК+, в марте снизил добычу нефти на 28 тыс. б/с по сравнению с февралем, до 2,698 млн б/с. Добыча нефти в Венесуэле, которая также не участвует в сделке, за месяц снизилась на 289 тыс. б/с, до 732 млн б/с. Ливия, наоборот, нарастила добычу на 196 тыс. б/с, до 1,098 млн б/с.

Нигерия, которая во время действия предыдущего соглашения была освобождена от обязательств по сокращению и теперь участвует в новом соглашении, увеличила добычу на 11 тыс. б/с, до 1,733 млн б/с. Между тем по сравнению с октябрем 2018 года добыча в Нигерии снизилась на 5 тыс. б/с, исполнение сделки составило 9%.

Согласно расчетам "Интерфакса", сделанным на основе опубликованных картелем квот, ОПЕК в марте выполнил сделку на 154%, снизив добычу на 1,254 млн б/с по сравнению с уровнем октября 2018 года.

С 1 января 2017 года 24 страны ОПЕК+ удерживали добычу нефти на уровне октября 2016 года, что позволило снизить излишки запасов нефти в мире и стабилизировать цену.

Предполагалось, что сделка закончится в конце 2018 года, но успехи США на нефтяном рынке и негативные прогнозы относительно спроса на нефть вынудили участников соглашения заключить новую сделку. С 1 января 2019 года 11 стран ОПЕК и 10 стран не-ОПЕК снижают добычу на 1,2 млн б/с по сравнению с уровнем октября 2018 года. Всего страны ОПЕК должны снизить добычу на 800 тыс. б/с, не-ОПЕК - на 400 тыс. б/с.

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Тэги: МИР, ОПЕК, ДОБЫЧА, СНИЖЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]