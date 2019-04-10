Азербайджан в марте сократил добычу нефти до 798 тыс. б/с - Минэнерго

Суточный объем добычи нефти в Азербайджане в марте 2019 года составил 798 тыс. баррелей против 806 тыс. б/с в феврале текущего года, отмечается в сообщении министерства энергетики республики.

"Ежесуточный объем добычи нефти в марте в Азербайджане составил 798 тыс. баррелей, из которых 714 тыс. баррелей пришлось на сырую нефть, 84 тыс. баррелей - на конденсат", - отмечается в информации.

По данным Минэнерго, ежесуточный объем экспорта сырой нефти из Азербайджана в марте 2019 года составил 586 тыс. баррелей (в феврале – 572,9 тыс.), 84 тыс. баррелей конденсата и 19,7 тыс. баррелей нефтепродуктов.

«Данные по суточной добыче нефти в Азербайджане в марте направлены Совместной технической комиссии мониторингового комитета ОПЕК», - отмечается в сообщении.

По информации Минэнерго, среднесуточный объем добычи нефти в Азербайджане в I-ом квартале 2019 года составил 799 тыс. баррелей.

Новое соглашение ОПЕК+, при котором страны картеля сокращают добычу на 800 тыс. б/с, а страны не-ОПЕК на 400 тыс. б/с было достигнуто 7 декабря 2018 года. Соглашение продлено на полгода с возможным пересмотром в апреле 2019 года. В рамках этого соглашения Азербайджан должен сократить с 2019 года добычу нефти на 20 тыс. баррелей в сутки по отношению к показателю сентября 2018 года - до 776 тыс. баррелей.

В марте министр энергетики страны Пярвиз Шахбазов заявил, что Азербайджан рассчитывает в апреле улучшить показатели по выполнению сделки ОПЕК+.

Среднесуточный объем добычи нефти в Азербайджане в 2018 году составил 792,6 тыс. баррелей.

Н.Аббасова